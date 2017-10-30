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Команда из Минска выиграла турнир по настольному футболу «Grant’s Stand Together». Они получили 1500 BYN!
31.10.2017 13:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
28 октября завершился масштабный турнир по настольному футболу «Grant’s Stand Together».
Победу одержала команда из Минска Old school в составе Алексея Дунчика и Дениса Василькова. Ребята получили сертификат на 1500 BYN.
Второе место заняла команда «Кайф» (Гомель). Таким образом, Константин Попков и Алексей Шведов выиграли 500 BYN.
Полный фотоотчет с турнира
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Команда из Минска выиграла турнир по настольному футболу «Grant’s Stand Together». Они получили 1500 BYN!
28 октября завершился масштабный турнир по настольному футболу «Grant’s Stand Together».
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