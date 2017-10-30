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Команда из Минска выиграла турнир по настольному футболу «Grant’s Stand Together». Они получили 1500 BYN!

31.10.2017 13:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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28 октября завершился масштабный турнир по настольному футболу «Grant’s Stand Together».

Победу одержала команда из Минска Old school в составе Алексея Дунчика и Дениса Василькова. Ребята получили сертификат на 1500 BYN.

Команда из Минска выиграла турнир по настольному футболу «Grant’s Stand Together». Они получили 1500 BYN!

Второе место заняла команда «Кайф» (Гомель). Таким образом, Константин Попков и Алексей Шведов выиграли 500 BYN.

Команда из Минска выиграла турнир по настольному футболу «Grant’s Stand Together». Они получили 1500 BYN!

Полный фотоотчет с турнира смотрите здесь, репортаж будет опубликован на Tribuna.com в ближайшее время.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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28 октября завершился масштабный турнир по настольному футболу «Grant’s Stand Together».

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