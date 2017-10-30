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Экстралига. Уолтерс покидает «Юность»

31.10.2017 12:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Легионер «Юности» Райан Уолтерс продолжит карьеру за океаном.

Американец решил вернуться в «Юту Гриззлис», которая выступает в чемпионате ECHL. Отметим, что Уолтерс уже выступал за эту дружину в сезоне 2015/2016.

В нынешнем сезоне форвард набрал 15 (7+8) очков 10 поединках регулярного чемпионата Экстралиги.

 
 
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Легионер «Юности» Райан Уолтерс продолжит карьеру за океаном.

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