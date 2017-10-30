|
Экстралига. Уолтерс покидает «Юность»
31.10.2017 12:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Легионер «Юности» Райан Уолтерс продолжит карьеру за океаном.
Американец решил вернуться в «Юту Гриззлис», которая выступает в чемпионате ECHL. Отметим, что Уолтерс уже выступал за эту дружину в сезоне 2015/2016.
В нынешнем сезоне форвард набрал 15 (7+8) очков 10 поединках регулярного чемпионата Экстралиги.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легионер «Юности» Райан Уолтерс продолжит карьеру за океаном.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии