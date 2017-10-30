Тасман ответил Талай: «Мы не знаем ни бюджета БФЛА, ни сумм контрактов со спонсорами»

Обозреватель газеты «Прессбол» Борис Тасман ответил легкоатлетке Алине Талай.

«Увы, наша легкая атлетика слабо борется за свое место в контенте СМИ. Предположу, из-за того, что руководство никак не решит болевые вопросы. Главный — допинговый. После того как глава БФЛА Вадим Девятовский заявил, что с допингом у нас покончено, мы получили два черных шара от ИААФ, причем стараниями одного тренера. Ты видела публичную реакцию на это БФЛА? Какие-то меры приняты? Ведь этот специалист не одинок в приверженности к старым технологиям. А отказ еще нескольких спортсменов от прохождения допинг-контроля? Если БФФ публично борется с негативом, то в БФЛА иные подходы — скрыть, замолчать, а на сайт вылить приторно-сладкую информацию в духе «В Багдаде все спокойно».

А перенос двух подряд летних чемпионатов страны по атлетике? Это же чистый скандал! Спортсмены и тренеры выстраивают тренировочный процесс, рассчитывая выйти на пик формы к такому-то дню. А тут бац — перенос! Без объяснения причин. А как же быть с выходом на пик? Может, кому-то и не надо ничего выстраивать, когда под руками гормон роста, который выводится за несколько суток?

А неучастие лидеров в чемпионате страны накануне чемпионата мира — нормальное явление? Кажется, впервые за всю карьеру ты, Алина, не вышла на главный внутренний старт, хотя твоя дуэль с Элей Герман могла стать его информационным пиком. Ты ведь не просто лидер сборной, но и член комиссии спортсменов ИААФ. И на тебя вольно-невольно равняется молодежь. Возможно, это произошло как раз из-за переноса сроков турнира. Не было на чемпионате также Холодович, Мазуренок, Арзамасовой, Селиверстова, Малыщик, Борейши... Возможно ли такое в США, где ты сейчас тренируешься?

Об инвестициях. Мы знаем цифры контрактов белорусских футболистов, сколько БАТЭ зарабатывает в еврокубках — это открытая информация. Но нам неведомо, сколько затрачено на подготовку легкоатлетов, в том числе твою, Линника, Холодович, Мазуренок... Мы не знаем ни бюджета БФЛА, ни суммы спонсорских контрактов с иностранными фирмами, ни как тратятся эти средства. Кстати, федерация футбола за свой бюджет отчитывается! Мы ничего не знаем о теме предстоящей конференции БФЛА, о том, как идет предвыборная кампания и идет ли она вообще. Когда руководство молчит и скрывает ключевые факты, появляется пространство для домыслов.

Когда же при этом нет результатов, но есть постоянные обещания и «завтраки», вопросы множатся. Не к тебе, конечно, — к БФЛА и Минспорта.

Алина, спасибо за неравнодушие, за готовность открыто обсуждать происходящее. И пусть твои будущие победы станут для нас поводом к расширению легкоатлетического контента», – написал Тасман.

Талай ответила Тасману: «На мою подготовку к чемпионату мира в Лондоне за год потратили сумму практически эквивалентную месячной зарплате игрока БАТЭ»