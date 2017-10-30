Алексей Шевченко: «Не понимаю, почему «Динамо» так строго относится к игрокам. Да, Дюков «сырой», но не бесталанный»

Российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал решение минского «Динамо» поместить в список отказов Александра Матерухина и Романа Дюкова.

«В минском «Динамо» решились на очередные изменения, и в список отказов было внесено два хоккеиста. Роман Дюков был обречен. Он еще должен был там оказаться после матча в Москве с ЦСКА. С другой стороны я всегда не понимаю, почему «Динамо» так строго относится к своим игрокам, ведь они нам каждый год говорят о том, что нужно работать на сборную. Да, Дюков «сырой», ошибается, но не бесталанный. Да, были ошибки, но не больше, чем у других хоккеистов.

Вторым кандидатом на исключение стал Александр Матерухин. Тут все справедливо. 24 матча, 0 голов, и ему бы самому задуматься о смене обстановки. При этом в прошлом сезоне он был лучшим снайпером команды — 22 шайбы. Просто удивительный разрыв в показателях. Но бывают у игроков такие сезоны, когда получается все, а стабильности нет. Опять же Матерухин свой, может быть, стоит все-таки доверять ему чуть дольше, чем остальным. Но 24 матча без голов — это серьезно», — написал Шевченко.