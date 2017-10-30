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Главный тренер «Ислочи» Жуковский проходит стажировку в штаб-квартире УЕФА в Ньоне
31.10.2017 14:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский и тренер по вратарям Андрей Ашихмин находятся на стажировке в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
Следующий матч «Ислочь» проведет 3 ноября. В рамках 28-го тура чемпионата Беларуси «волки» на выезде сыграют с «Витебском».
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский и тренер по вратарям Андрей Ашихмин находятся на стажировке в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
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