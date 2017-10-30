Главный тренер «Ислочи» Жуковский проходит стажировку в штаб-квартире УЕФА в Ньоне

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский и тренер по вратарям Андрей Ашихмин находятся на стажировке в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Следующий матч «Ислочь» проведет 3 ноября. В рамках 28-го тура чемпионата Беларуси «волки» на выезде сыграют с «Витебском».

Главный тренер Виталий Жуковский и тренер по вратарям Андрей Ашихмин находятся на стажировке в Ньоне в штаб-квартире УЕФА. #фкислочь pic.twitter.com/zI5xEUpf6r — ФК «Ислочь» (@fcisloch) 31 октября 2017 г.