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Александр Глеб о дебюте на «Матч ТВ»: «Пару раз накосячил, но мне интересно»

31.10.2017 15:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о своем дебюте в качестве эксперта на «Матч ТВ».

– Для меня это новый опыт. Пока буду экспертом программы «Тотальный футбол». В первом выпуске обсуждали матчи европейских чемпионатов, например, «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм», «Милан» – «Ювентус». Надо привыкнуть к новой обстановке, набраться опыта. На самом деле, это не так просто, как кажется со стороны. Пару раз накосячил, но мне интересно.

- На эфиры будете приезжать в Москву?

– Вчерашнюю программу делали в прямом эфире из студии. В будущем созваниваться, чтобы у меня получалось, все-таки я семейный человек. Планируется, что буду участвовать в программе три раза в месяц.

- В конце программы обещали помочь организовать интервью с Арсеном Венгером…

– Будем все для этого делать. Но Венгер более занятой, чем я.

- Сам будете его интервьюировать?

– Посмотрим, все может быть. Но пока это все в перспективе.

- Насколько долгосрочно ваше сотрудничество с «Матч ТВ»?

– Пока до зимы, а дальше будет видно.

- То есть карьеру футболиста не закачиваете, ждете предложений?

– Да. Агент работает в этом направлении, – сказал Глеб.

 
 
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Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о своем дебюте в качестве эксперта на «Матч ТВ».

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