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Александр Глеб о дебюте на «Матч ТВ»: «Пару раз накосячил, но мне интересно»
31.10.2017 15:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о своем
– Для меня это новый опыт. Пока буду экспертом программы «Тотальный футбол». В первом выпуске обсуждали матчи европейских чемпионатов, например, «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм», «Милан» – «Ювентус». Надо привыкнуть к новой обстановке, набраться опыта. На самом деле, это не так просто, как кажется со стороны. Пару раз накосячил, но мне интересно.
- На эфиры будете приезжать в Москву?
– Вчерашнюю программу делали в прямом эфире из студии. В будущем созваниваться, чтобы у меня получалось, все-таки я семейный человек. Планируется, что буду участвовать в программе три раза в месяц.
- В конце программы обещали помочь организовать интервью с Арсеном Венгером…
– Будем все для этого делать. Но Венгер более занятой, чем я.
- Сам будете его интервьюировать?
– Посмотрим, все может быть. Но пока это все в перспективе.
- Насколько долгосрочно ваше сотрудничество с «Матч ТВ»?
– Пока до зимы, а дальше будет видно.
- То есть карьеру футболиста не закачиваете, ждете предложений?
– Да. Агент работает в этом направлении, – сказал Глеб.
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Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о своем дебюте в качестве эксперта на «Матч ТВ».
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