Валерий Мельников: «Если бы чемпионат Беларуси начался сейчас, то чемпионом стало бы брестское «Динамо»

Чемпион СССР-1982 в составе минского «Динамо» Валерий Мельников рассказал, чем его впечатляет игра брестского «Динамо» в концовке сезона.

«Мне вот о чем подумалось: если бы чемпионат страны начался сейчас, то чемпионом стало бы брестское «Динамо»! К такой титанической мысли меня подвигли несколько событий. Во-первых, надежная и довольно зрелищная игра самих брестчан в последних матчах. Видно, что шараханья в коллективе закончились, все более или менее устаканилось, каждый сверчок в клубе нашел свой шесток. И стрекотать, таким образом, стали осмысленно, а не как раньше — хаотически и беспощадно.

В «Динамо» собрали хороший состав, складный и перспективный. Есть молодежь, которая стучит копытом. Есть опытные ребята. Плюс — хорошие легионеры. Не просто парни из–за границы, которые непонятно зачем приехали, а действительно лидеры на поле. Нашел себя в Бресте и Артем Милевский, чьи функции харизматического лидера, мне кажется, трудно переоценить. Павел Нехайчик напоминает о себе, хорош аргентинец Торрес.

В общем, брестское «Динамо» сегодня показывает наиболее стабильную и классную игру. Жаль, много очков было потеряно раньше, — сказал Мельников.