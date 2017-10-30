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Андрей Леончик: «В 2005 году Лига чемпионов была не ровня нынешней. Скромное соревнование»

31.10.2017 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-полузащитник солигорского «Шахтера» Андрей Леончик вспомнил об участии клуба в Лиге чемпионов после выигрыша чемпионата Беларуси в 2005 году.

«Лига чемпионов была тогда не ровня нынешней. Это было скромное соревнование, практически как Кубок УЕФА. Разница лишь в сумме выплат. И у футболистов «Шахтера» особых ожиданий от старта в турнире не было. Ведь до этого мы уже принимали участие в еврокубках. Что касается нашего выступления и матчей с командой «Широки Бриег», то, конечно, расстроились, что вылетели так рано, но голову пеплом не посыпали», – сказал Леончик.

Напомним, тогда солигорский «Шахтер» в первом квалификационном раунде дважды проиграл со счетом 0:1.

 
 
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Экс-полузащитник солигорского «Шахтера» Андрей Леончик вспомнил об участии клуба в Лиге чемпионов после выигрыша чемпионата Беларуси в 2005 году.

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