Андрей Леончик: «В 2005 году Лига чемпионов была не ровня нынешней. Скромное соревнование»

Экс-полузащитник солигорского «Шахтера» Андрей Леончик вспомнил об участии клуба в Лиге чемпионов после выигрыша чемпионата Беларуси в 2005 году.

«Лига чемпионов была тогда не ровня нынешней. Это было скромное соревнование, практически как Кубок УЕФА. Разница лишь в сумме выплат. И у футболистов «Шахтера» особых ожиданий от старта в турнире не было. Ведь до этого мы уже принимали участие в еврокубках. Что касается нашего выступления и матчей с командой «Широки Бриег», то, конечно, расстроились, что вылетели так рано, но голову пеплом не посыпали», – сказал Леончик.

Напомним, тогда солигорский «Шахтер» в первом квалификационном раунде дважды проиграл со счетом 0:1.