6 ноября пройдет открытая тренировка сборной Беларуси.

Мероприятие начнется в 17.00 по адресу КФП АБФФ, г. Минск, Победителей 22Е.

Напомним, сбор главной команды страны продлится с 6 по 14 ноября. Команда разместится в техническом центре АБФФ, а единственная тренировка перед вылетом на Кавказ пройдет на комплексе футбольных полей АБФФ.

Утром 7 ноября сборная Беларуси отправится в Ереван. Первый из двух выездных спаррингов состоится 9 ноября на стадионе «Республиканский» и начнется в 17.00 по белорусскому времени. 10 ноября «белакрылыя» совершат перелет в Кутаиси, где 13 числа встретятся с Грузией. Противостояние на стадионе «Гиви Киладзе» также начнется в 17.00 по белорусскому времени.