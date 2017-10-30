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6 ноября пройдет открытая тренировка сборной Беларуси
31.10.2017 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
6 ноября пройдет открытая тренировка сборной Беларуси.
Мероприятие начнется в 17.00 по адресу КФП АБФФ, г. Минск, Победителей 22Е.
Напомним, сбор главной команды страны продлится с 6 по 14 ноября. Команда разместится в техническом центре АБФФ, а единственная тренировка перед вылетом на Кавказ пройдет на комплексе футбольных полей АБФФ.
Утром 7 ноября сборная Беларуси отправится в Ереван. Первый из двух выездных спаррингов состоится 9 ноября на стадионе «Республиканский» и начнется в 17.00 по белорусскому времени. 10 ноября «белакрылыя» совершат перелет в Кутаиси, где 13 числа встретятся с Грузией. Противостояние на стадионе «Гиви Киладзе» также начнется в 17.00 по белорусскому времени.
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6 ноября пройдет открытая тренировка сборной Беларуси.
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