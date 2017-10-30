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Валерий Мельников: «Зачем «Шахтеру» покупать легионеров, если они все равно сидят в запасе? Я тоже могу посидеть на скамейке»
31.10.2017 17:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпион СССР-1982 в составе минского
«Обрати внимание, что и брестское «Динамо», и «Шахтер» очень удачно варьируют в составе количество легионеров и белорусских футболистов. Мне, например, это приятно, за такие команды хочется болеть и переживать.
Хотя, к «Шахтеру» по этому поводу может возникнуть другой вопрос: зачем покупать легионеров, если они все равно сидят в запасе? Подозреваю, что зарплаты у них совсем не маленькие. Я так скажу: возьмите меня, я тоже могу классно посидеть на скамейке запасных! Готов даже за полцены. К тому же и опыта у меня гораздо больше», – сказал Мельников.
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Валерий Мельников: «Зачем «Шахтеру» покупать легионеров, если они все равно сидят в запасе? Я тоже могу посидеть на скамейке»
Чемпион СССР-1982 в составе минского «Динамо» Валерий Мельников раскритиковал легионерский корпус солигорского «Шахтера».
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