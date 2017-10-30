«Динамо» Минск – «Спартак». Гаврус и Устиненко заменили Матерухина и Дюкова в составе «зубров»

Стали известны составы на матч КХЛ «Динамо» Минск – «Спартак».

«Динамо» Минск: Энрот (Карнаухов); Граньяни — Денисов (К), Скилли — Хауден — Фонтэйн; Коробов (А) — Шинкевич, Лингле — Китаров — Павлович (А); Хенкель — Знахаренко, Дрозд — Волков — Гаврус; Кулаков — Шарангович — Степанов; Устиненко, Буйницкий.

«Спартак»: Беспалов (Трушков); Калинин (К) — Кулик, Лещенко — Стоа — Радил; Осипов — Пепеляев (А), Подшендялов — Дергачев — Хохлачев (А); Лаюнен — Провольнев, Никонцев — Черных — Трунев; Бобров — Воронин — Кузнецов; Бондарев, Первов.

Отметим, что у «зубров» вместо Александра Матерухина на фланге третьего звена появился Артур Гаврус. А вместо Романа Дюкова на позиции седьмого защитника выйдет Никита Устиненко.



