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Ковалевич продлил контракт с «Неманом»
31.10.2017 18:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист Игорь Ковалевич продлил контракт с «Неманом».
Новый контракт заключен сроком на один год.
В нынешнем сезоне гродненский клуб после 27 туров чемпионата Беларуси расположился на четвертом месте, набрав 46 очков. Кроме того, команда пробилась в 1/4 финала Кубка Беларуси 2017/18.
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Белорусский специалист Игорь Ковалевич продлил контракт с «Неманом».
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