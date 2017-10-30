Белорусский специалист Игорь Ковалевич продлил контракт с «Неманом».

Новый контракт заключен сроком на один год.

В нынешнем сезоне гродненский клуб после 27 туров чемпионата Беларуси расположился на четвертом месте, набрав 46 очков. Кроме того, команда пробилась в 1/4 финала Кубка Беларуси 2017/18.

ГАРАЧАЯ НАВІНА!

Галоўны трэнер на наступны сезон вызначаны зараз!

Заключаны новы гадавы кантракт з Ігарам Мікалаевічам Кавалевічам! #fcneman pic.twitter.com/7tcDgi6epx — ФК Нёман Гродна (@fcneman) 31 октября 2017 г.