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Александр Глеб: «В «Ювентусе» очень нравятся Игуаин, Модрич. Ой, не Модрич, а Манджукич. Диабла – крутой футболист»

31.10.2017 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник Александр Глеб в качестве эксперта на телеканале «Матч ТВ» ответил на ряд вопросов, касающихся европейского футбола.

О Погба

Считаю, на этой позиции есть более сильные футболисты. В ПСЖ, например, есть футболист. Не Вератти. В «Барселоне» еще раньше играл. Забыл фамилию.

О «Ювентусе»

В этой команде мне очень нравится Игуаин, Модрич. Ой, не Модрич, а Манджукич. Много черновой и полезной работы делает для команды. Диабла (Дибала – прим.) – крутой футболист.

О тренировках в «Арсенале»

С Венгером мы много не тренировались. Поддерживали форму, ведь в сезоне всего около 60 игр. Венгер работает больше как психолог, находит подход к каждому футболисту. Больше со стороны наблюдает за тренировочным процессом. У нас в команде, в принципе, никогда не было конфликтов.

 
 
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Белорусский полузащитник Александр Глеб в качестве эксперта на телеканале «Матч ТВ» ответил на ряд вопросов, касающихся европейского футбола.

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