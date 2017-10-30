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Александр Глеб: «В «Ювентусе» очень нравятся Игуаин, Модрич. Ой, не Модрич, а Манджукич. Диабла – крутой футболист»
31.10.2017 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Александр Глеб в качестве эксперта на телеканале «Матч ТВ» ответил на ряд вопросов, касающихся европейского футбола.
О Погба
Считаю, на этой позиции есть более сильные футболисты. В ПСЖ, например, есть футболист. Не Вератти. В «Барселоне» еще раньше играл. Забыл фамилию.
О «Ювентусе»
В этой команде мне очень нравится Игуаин, Модрич. Ой, не Модрич, а Манджукич. Много черновой и полезной работы делает для команды. Диабла (Дибала – прим.) – крутой футболист.
О тренировках в «Арсенале»
С Венгером мы много не тренировались. Поддерживали форму, ведь в сезоне всего около 60 игр. Венгер работает больше как психолог, находит подход к каждому футболисту. Больше со стороны наблюдает за тренировочным процессом. У нас в команде, в принципе, никогда не было конфликтов.
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Александр Глеб: «В «Ювентусе» очень нравятся Игуаин, Модрич. Ой, не Модрич, а Манджукич. Диабла – крутой футболист»
Белорусский полузащитник Александр Глеб в качестве эксперта на телеканале «Матч ТВ» ответил на ряд вопросов, касающихся европейского футбола.
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