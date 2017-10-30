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«Динамо» Минск – «Спартак». Хенкель забросил первую шайбу в КХЛ
31.10.2017 21:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ встречаются «Динамо» Минск и «Спартак» (3:3, 3-й период).
Отметим, что одну из шайб в составе белорусской команды провел Кристиан Хенкель. Она стала первой для защитника в лиге. Ранее на счету игрока обороны было лишь 6 ассистов. Сегодняшний матч стал для Хенкеля 85-м в КХЛ.
В нынешнем сезоне на счету защитника 3 (1+2) очка в 27 играх. Подробную статистику смотрите
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В матче регулярного чемпионата КХЛ встречаются «Динамо» Минск и «Спартак» (3:3, 3-й период).
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