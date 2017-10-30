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Китаров забросил 5-ю шайбу в сезоне. Он лучший снайпер-белорус минского «Динамо»
31.10.2017 21:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское
Одну из шайб в составе «зубров» провел
Подробную статистику Китарова смотрите
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыгрывает «Спартак» (3:2, 2-й период).
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