Китаров забросил 5-ю шайбу в сезоне. Он лучший снайпер-белорус минского «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское обыгрывает «Спартак» (3:2, 2-й период).

Одну из шайб в составе «зубров» провел . Это пятая шайба нападающего в нынешнем сезоне. Форвард является лучшим снайпером-белорусом в команде. Из легионеров лучший показатель лишь у Куинтона Хаудена – 10 и Джастина Фонтэйна – 6.

Подробную статистику Китарова смотрите здесь.