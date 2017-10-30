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Китаров забросил 5-ю шайбу в сезоне. Он лучший снайпер-белорус минского «Динамо»

31.10.2017 21:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыгрывает «Спартак» (3:2, 2-й период).

Одну из шайб в составе «зубров» провел Александр Китаров. Это пятая шайба нападающего в нынешнем сезоне. Форвард является лучшим снайпером-белорусом в команде. Из легионеров лучший показатель лишь у Куинтона Хаудена – 10 и Джастина Фонтэйна – 6.

Подробную статистику Китарова смотрите здесь.

 

 
 
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыгрывает «Спартак» (3:2, 2-й период).

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