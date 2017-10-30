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НБА. «Милуоки» – «Оклахома-Сити», «Лейкерс» сыграют с «Детройтом» и другие матчи

31.10.2017 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча. «Милуоки» Янниса Адетокумбо примет звездный «Оклахома-Сити», «Лейкерс» дома сыграют с «Детройтом».

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Сакраменто
Дата проведения
1 ноября, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Превью

Бруклин – Финикс
Дата проведения
1 ноября, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Превью

Милуоки – Оклахома-Сити
Дата проведения
1 ноября, 03.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Превью

Лейкерс – Детройт
Дата проведения
1 ноября, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

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