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НБА. «Милуоки» – «Оклахома-Сити», «Лейкерс» сыграют с «Детройтом» и другие матчи
31.10.2017 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча. «Милуоки» Янниса Адетокумбо примет звездный «Оклахома-Сити», «Лейкерс» дома сыграют с «Детройтом».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
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