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«Куньлунь» – «Нефтехимик». Воробей забросил вторую шайбу в КХЛ, проведя на площадке 3 минуты
31.10.2017 23:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник Павел Воробей помог победить своей команде, забросив шайбу в матче «Куньлунь» –
Отметим, что Воробей провел на льду 3 минуты 14 секунд.
В нынешнем сезоне на счету хоккеиста 6 (2+4) очков в 27 играх за китайский клуб при показателе полезности «+8». Подробную статистику смотрите
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Белорусский защитник Павел Воробей помог победить своей команде, забросив шайбу в матче «Куньлунь» – «Нефтехимик» (2:0).
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