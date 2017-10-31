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«Куньлунь» – «Нефтехимик». Воробей забросил вторую шайбу в КХЛ, проведя на площадке 3 минуты

31.10.2017 23:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский защитник Павел Воробей помог победить своей команде, забросив шайбу в матче «Куньлунь» – «Нефтехимик» (2:0).

Отметим, что Воробей провел на льду 3 минуты 14 секунд.

В нынешнем сезоне на счету хоккеиста 6 (2+4) очков в 27 играх за китайский клуб при показателе полезности «+8». Подробную статистику смотрите здесь.

 
 
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Белорусский защитник Павел Воробей помог победить своей команде, забросив шайбу в матче «Куньлунь» – «Нефтехимик» (2:0).

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