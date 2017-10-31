«ПСЖ» и «Бавария» вышли в плеф-офф Лиги чемпионов

«ПСЖ» и добились побед в матчах 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Парижане дома разгромили «Андерлехт» (5:0), а «Бавария» в гостях обыграла (2:1).

Победа немецкой команды позволила ей выйти в плей-офф Лиги чемпионов. На счету «Баварии» 9 очков, у «Селтика» – 3.

При равенстве очков будут учитываться личные встречи, которые в пользу баварцев.

Также в 1/8 финала вышел , набрав 12 очков.

Турнирная таблица Лиги чемпионов