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«ПСЖ» и «Бавария» вышли в плеф-офф Лиги чемпионов
01.11.2017 01:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
«ПСЖ» и
Парижане дома разгромили «Андерлехт» (5:0), а «Бавария» в гостях обыграла
Победа немецкой команды позволила ей выйти в плей-офф Лиги чемпионов. На счету «Баварии» 9 очков, у «Селтика» – 3.
При равенстве очков будут учитываться личные встречи, которые в пользу баварцев.
Также в 1/8 финала вышел
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«ПСЖ» и «Бавария» добились побед в матчах 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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