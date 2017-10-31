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«ПСЖ» и «Бавария» вышли в плеф-офф Лиги чемпионов

01.11.2017 01:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«ПСЖ» и «Бавария» добились побед в матчах 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. 

Парижане дома разгромили «Андерлехт» (5:0), а «Бавария» в гостях обыграла «Селтик» (2:1). 

Победа немецкой команды позволила ей выйти в плей-офф Лиги чемпионов. На счету «Баварии» 9 очков, у «Селтика» – 3.

При равенстве очков будут учитываться личные встречи, которые в пользу баварцев.

Также в 1/8 финала вышел «ПСЖ», набрав 12 очков.

Турнирная таблица Лиги чемпионов

 
 
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«ПСЖ» и «Бавария» добились побед в матчах 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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