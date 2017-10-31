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Горди Дуайер о Матерухине и Дюкове: «Мое внимание приковано к парням, которые сейчас в команде»

01.11.2017 00:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер после победы над «Спартаком» (5:4 Б) прокомментировал игру Егора Шаранговича, неудачные первые периоды в исполнении его подопечных, а также порассуждал о судьбе Александра Матерухина и Романа Дюкова, которых клуб выставил на драфт отказов.

- «Динамо» – одна из худших команд по игре в первом периоде, в чем видите причину этого факта?

– Да, сегодня команде старт матча не удался, и мы обязательно обратим на это внимание. Но здесь нужно отдать должное соперникам: все команды выходят хорошо заряженными на первый период. Это сбивает наш игровой ритм, и парням нужно немного времени, чтобы начать разыгрывать свои комбинации. Именно это мы продемонстрировали в сегодняшнем матче: сначала попали под давление «Спартака», но затем вернулись в игру и смогли взять важные очки.

- Егор Шарангович сегодня отдал две передачи, был хорош на точке вбрасывания, как Горди прокомментирует игру молодого нападающего?

– Действительно, Егор отлично действовал на протяжении всего матча. Он молодой игрок, которому еще многому предстоит научиться. Егору только 19 лет, однако, он уже уверенно играет – сегодняшний реализованный буллит тому доказательство. Я думаю, что Шарангович и дальше будет развиваться, а мне, как тренеру, приятно наблюдать за его прогрессом.

- Вы хотите, чтобы Александра Матерухина и Романа Дюкова забрали с драфта отказов?

– Прямо сейчас я на этом не фокусируюсь. Мое внимание больше приковано к парням, которые сейчас находятся в команде. В любом случае, мы подождем 48 часов, и после этого будем думать, что делать дальше.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер после победы над «Спартаком» (5:4 Б) прокомментировал игру Егора Шаранговича, неудачные первые периоды в исполнении...

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