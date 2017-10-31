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Виктор Гончаренко: «Довольны, что сохранили интригу в группе»
01.11.2017 08:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко проанализировал победу в гостевом матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов над
– Мы довольны тем, что сохранили интригу в группе. Хотя по итогам трех таймов с
Можно говорить о действиях Дзагоева или Головина в центре поля, о спасении Акинфеева в концовке встречи. Все пошло в копилку. Рады продолжить свой путь.
- Что сказали в перерыве игрокам, что во втором тайме на поле появилась совсем другая команда?
– Команда была закрепощенная. Нашей задачей было раскрепостить команду. Что у нас и получилось, – сказал тренер.
Гончаренко также оценил игру полузащитника
– Он забил победный гол, оказывал давление на защитников. Вернблум принес много пользы. Но он делает тоже самое и в центре поля.
- Не хотите поставить его в нападение на постоянной основе?
– Почему бы и нет? Посмотрим, –
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко проанализировал победу в гостевом матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов над «Базелем» (2:1).
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