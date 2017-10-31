«Атлетико» рассматривает Сарри и Конте в случае отставки Симеоне

недоволен работой главного тренера команды Диего Симеоне и уже начал поиск его возможных преемников.

После 10 туров мадридцы занимают в чемпионате Испании 4-е место, а в Лиге чемпионов рискуют не выйти в плей-офф.

В случае увольнения аргентинского специалиста «Атлетико» хотел бы пригласить главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри. Запасной вариант – («Челси»).

Два месяца назад Симеоне продлил контракт с «Атлетико» до 2020 года.

«Челси» хочет пригласить Сарри и готов платить ему 12 млн евро в год