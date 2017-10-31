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Курзава – 1-й защитник с 1993 года, оформивший хет-трик в ЛЧ, и 2-й игрок в истории «ПСЖ»

01.11.2017 07:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «ПСЖ» Левен Курзава забил три гола в матче Лиги чемпионов против «Андерлехта» (5:0).

25-летний футболист стал вторым игроком парижского клуба, который оформил хет-трик в этом турнире.

Первым был форвард Златан Ибрагимович, выступающий ныне за «Манчестер Юнайтед».

Кроме того, Курзава стал первым защитником с 1993 года, забившим три гола за игру в Лиге чемпионов.

 
 
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Защитник «ПСЖ» Левен Курзава забил три гола в матче Лиги чемпионов против «Андерлехта» (5:0).

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