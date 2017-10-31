Результаты матчей группового этапа Лиги чемпионов

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Состоялись восемь матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в квартетах A, B, C и D. В некоторых поединках были зафиксированы неожиданные результаты.

Группа A

ЦСКА победил в гостях швейцарский "Базель" со счетом 2:1(Дзуффи, 32 — Дзагоев, 65, Вернблум, 79).

"Довольны тем, что сохранили интригу в группе. Хотя по итогам трех таймов с "Базелем" было тяжело сказать, что мы таким образом продолжим свой путь. Команда показала, что с волей и характером все в порядке. Путем изменений позиций некоторых футболистов удалось улучшить действия в атаке. Рады, что одержали победу", — сказал главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко после матча.

В следующем туре ЦСКА 22 ноября сыграет дома с "Бенфикой" армейцев Алан Дзагоев пообещал сделать все возможное для положительного результата в матче пятого тура Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой".

"Я уже 10 лет в команде и могу точно сказать, что у нас всегда был характер", — сказал он, отметив при этом, что очень устал и будет тяжело.

Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" обыграли португальскую "Бенфику" со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голкипер "Бенфики" Миле Свилар отправил мяч в свои ворота на 45-й минуте, Дэйли Блинд с пенальти забил гол на 78-й минуте. Антони Марсьяль ("Манчестер") на 15-й минуте не реализовал 11-метровый удар.

После четырех туров в группе A лидирует "Манчестер Юнайтед" — 12 очков. У "Базеля" и ЦСКА по 6 баллов, "Бенфика" пока не набрала очков.

Группа B

Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" разгромили дома бельгийский "Андерлехт", а немецкая "Бавария" обыграла в гостях шотландский "Селтик" в матчах четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В матче группы В "ПСЖ" взял верх в Париже над "Андерлехтом" со счетом 5:0. Марко Верратти открыл счет на 30-й минуте, Неймар удвоил результат на 45-й минуте, а затем трижды отличился Левен Кюрзава — на 52-й, 72-й и 78-й минутах.

В той же группе "Бавария" обыграла "Селтик" благодаря голам Кингсли Комана (22-я минута) и Хави Мартинеса (77). У шотландцев отличился Каллум Макгрегор (74).

"ПСЖ" и "Бавария" обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, набрав, соответственно, 12 и 9 очков. "Селтик" (3 очка) и "Андерлехт" (0) поборются за путевку в Лигу Европы.

Группа C

Футболисты итальянской "Ромы" разгромили английский "Челси" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы С, прошедшая во вторник в Риме, завершилась со счетом 3:0 в пользу римлян, в составе которых дубль оформил Стефан Эль-Шаарави (1-я, 36-я минуты). Еще один мяч на счету Диего Перотти (63).

В другом матче этого квартета мадридский "Атлетико" на своем поле сыграл вничью с азербайджанским "Карабахом" — 1:1.

"Рома" набрала 8 очков и вышла в лидеры группы. Вторым идет "Челси" (7 очков), третьим — "Атлетико" (3), последним — "Карабах" (2).

В 5-м туре 22 ноября пройдут матчи "Карабах" — "Челси" и "Атлетико" — "Рома".

Группа D

Встреча "Спортинг" — "Ювентус", прошедшая во вторник в Лиссабоне, завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Бруно Сезар (20-я минута), гостям позволил счет сравнять мяч Гонсало Игуаина (79).

В другом матче квартета в Греции "Олимпиакос" и "Барселона" голов друг другу не забили.

С 10 очками в группе лидирует "Барселона", далее идут "Ювентус" (7), "Спортинг" (4) и "Олимпиакос" (1).

В 5-м туре 22 ноября пройдут матчи "Спортинг" — "Олимпиакос" и "Ювентус" — "Барселона".

Группа E

Встреча группы E пройдет в среду в Севилье и начнется в 22:45 по минскому времени.

Футболистам "Спартака" нужно забыть результат первого матча в Лиге чемпионов с испанской "Севильей", который москвичи выиграли со счетом 5:1, заявил главный тренер спартаковцев Массимо Каррера.

"Спартак" после трех туров набрал пять очков и вместе с "Ливерпулем" лидирует в группе E, "Севилья" с четырьмя баллами идет третьей.

Согласно решению УЕФА, "красно-белым" было запрещено продавать билеты своим болельщикам на выездной матч команды в Испании в качестве наказания за неправомерное поведение фанатов во встрече первого тура группового этапа со словенским "Марибором".