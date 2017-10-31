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ЦСКА Ганчаренко победил "Базель" и улучшил шансы на плей-офф ЛЧ

01.11.2017 08:50 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Футбольный клуб ЦСКА в выездном матче в Швейцарии со счетом 2:1 переиграл "Базель", существенно увеличив свои шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

ЦСКА Ганчаренко победил "Базель" и улучшил шансы на плей-офф ЛЧ
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
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Победу ЦСКА, которым руководит белорусский тренер Виктор Ганчаренко, принес удар на 79-й минуте шведского полузащитника Понтуса Вернблума.

"Довольны, что сохранили интригу в группе. Хотя по итогам трех таймов с "Базелем" было тяжело сказать, что мы таким образом продолжим свой путь", – сказал после игры Ганчаренко.

Он также отметил, что рад, что ЦСКА одержал такую победу в Швейцарии.

В настоящее время ЦСКА имеет шесть очков и в группе А занимает третье место. "Базель" набрал столько же очков, но он на второй строчке. Лидирует в группе "Манчестер Юнайтед" (12), замыкает квартет португальская "Бенфика" (Португалия), не выигравшая ни одного матча.

В пятом туре команда Ганчаренко сыграет с "Бенфикой" на домашнем стадионе, а "Базель" примет у себя "Манчестер". Оба матча состоятся 22 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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В пятом туре команда Ганчаренко сыграет с "Бенфикой" на домашнем стадионе.

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