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Жозе Моуринью: «Одержали четыре победы – и мы еще не в плей-офф?»

01.11.2017 08:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался после победы над «Бенфикой» (2:0) в матче группового этапа ЛЧ.

«Мы еще не вышли в плей-офф? Одержали четыре победы – и этого все еще недостаточно? Мы должны набрать это очко в двух оставшихся матчах.

Я более чем рад. Мы сильно изменили состав и избежали рутины, дав сыграть парню из академии [20-летнему Мактомини]. Мы забили два гола, не пропустили, набрали три очка, заработав для клуба денег, и избежали травм.

Марсьяль бьет пенальти, но сегодня он не забил, а в случае со вторым 11-метровым его уже не было на поле. Лукаку и Эррера были рады взять на себя ответственность, но мой выбор пал на Блинда. Это мое решение», – сказал Моуринью.

 
 
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался после победы над «Бенфикой» (2:0) в матче группового этапа ЛЧ.

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