Игорь Шлойдо: «Может быть, в следующем году будем делать еще больший упор на молодежь»

Гендиректор «Минска» Георгий Кондратьев проанализировал измененную политику клуба, при которой в этом сезоне была сделана ставка на молодых воспитанников клуба.

«Да, мы предполагали, что бороться за высокие места нам будет тяжело, но в то же время рассчитывали, что турнирная ситуация для команды будет немного лучше, чем сейчас. Надеялись, что «Минск» по итогам нынешнего сезона окажется в середине турнирной таблицы. В начале года ставилась главная задача – подготовить молодых футболистов, с которыми в ближайшее время можно будет решать более серьезные задачи. В сегодняшней турнирной ситуации, в которой находится клуб, считаю, виноваты не столько молодые игроки, сколько наши ошибки в селекционной работе по приглашению опытных исполнителей. Они не стали теми футболистами, с помощью которых команда имела бы игру, позволяющую набрать гораздо больше очков, чем есть сегодня. А также теми игроками, вокруг которых быстро бы прогрессировала наша молодежь.

Конфликтов с главным тренером, какого-то непонимания по поводу задач и целей клуба у нас с Георгием Кондратьевым не было. Мы изначально заявляли о своей политике и сейчас говорим об этом. Будем придерживаться того, что нужно больше доверять молодежи. И если кто-то совершает ошибку, нужно не ругать, а дальше работать с ним. Другое дело, хочется, чтобы футболисты быстрее прогрессировали. Тренерскому штабу надо больше доверять молодым игрокам и более продуктивно искать пути для их профессионального роста.

Рано или поздно наша политика привлечения своих воспитанников даст результат. Можно, во-первых, заработать какие-то деньги на трансферах, что немаловажно в современном футболе. Клубы, как правило, интересуют молодые и перспективные игроки. Во-вторых, не имея возможности приглашать дорогостоящих игроков, будем добиваться результата со своими воспитанниками. Может, через год-два команда достигнет высоких позиций. И такие примеры в мировом футболе есть. Просто нужно набраться терпения. И я верю, что те парни, которые играли в нынешнем сезоне, прибавят в мастерстве, и в следующем году «Минск» сможет достичь лучшего результата.

Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом совершить два шага вперед. Я думаю, мы проанализируем этот сезон и, может быть, в следующем году будем делать еще больший упор на молодежь. Более эффективно проведем селекционную работу по привлечению опытных игроков.

У нас готовят не только игроков для своей команды, в которой сейчас выступает рекордное количество своих воспитанников, больше, чем в любом другом клубе высшей лиги, но и для всех сборных страны и многих команд мастеров белорусского футбола. И мы этим гордимся», – сказал Шлойдо.