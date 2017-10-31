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Кубок ФИБА. «Цмокi-Мiнск» в гостях у «Альбы»

01.11.2017 11:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках группового этапа Кубка ФИБА «Цмокi» сыграют в гостях с венгерским кубом «Альба».

Кубок ФИБА-Европа

Групповой этап

Группа H

Альба Венгрия – Цмокi-Мiнск Беларусь

1 ноября, 20.00

Положение команд: Шарлеруа – 2-0, Цмокi-Мiнск – 1-1, Бней Герцлия – 1-1, Альба – 0-2.

 
 
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Сегодня в рамках группового этапа Кубка ФИБА «Цмокi» сыграют в гостях с венгерским кубом «Альба».

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