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Лига чемпионов. «Тоттенхэм» против «Реала», «Наполи» – «Ман Сити»

01.11.2017 11:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» встретится с «Реалом», «Наполи» примет «Манчестер Сити», а «РБ Лейпциг» сыграет в гостях с «Порту». 

Лига чемпионов

4-й тур

Группа Е

Ливерпуль Англия – Марибор Словения
Дата проведения
1 ноября, 22.45, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

 

Севилья Испания – Спартак Россия
Дата проведения
1 ноября, 22.45, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

Группа F

Наполи Италия – Манчестер Сити Англия
Дата проведения
1 ноября, 22.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика
Шахтер Донецк Украина – Фейеноорд Голландия
Дата проведения
1 ноября, 22.45, «Металлист»
превью матча текстовый онлайн статистика

Группа G

Порту Португалия – РБ Лейпциг Германия
Дата проведения
1 ноября, 22.45, «Драгау»
превью матча онлайн статистика
Бешикташ Турция – Монако Монако
Дата проведения
1 ноября, 20.00, «Водафон-Арена»
превью матча онлайн статистика

Группа H

Тоттенхэм Англия – Реал Мадрид Испания
Дата проведения
1 ноября, 22.45, «Уэмбли»
превью матча онлайн статистика
Боруссия Д Германия – АПОЭЛ Кипр
Дата проведения
1 ноября, 22.45, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

 
 
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В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» встретится с «Реалом», «Наполи» примет «Манчестер Сити», а «РБ Лейпциг» сыграет в гостях с «Порту».

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