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Лига чемпионов. «Тоттенхэм» против «Реала», «Наполи» – «Ман Сити»
01.11.2017 11:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» встретится с «Реалом», «Наполи» примет «Манчестер Сити», а «РБ Лейпциг» сыграет в гостях с «Порту».
Лига чемпионов
4-й тур
Группа Е
Группа F
Группа G
Группа H
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В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» встретится с «Реалом», «Наполи» примет «Манчестер Сити», а «РБ Лейпциг» сыграет в гостях с «Порту».
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