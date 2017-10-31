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Томич впервые с 2013 года выступит на «Челленджере»
01.11.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
25-летний австралиец Бернард Томич выступит на «Челленджере» в итальянской Андрии, который пройдет 20-26 ноября. Томич, в этом году опустившийся на 145-ю строчку рейтинга, сыграет на «Челленджере» впервые с 2013 года.
Во второй половине этого сезона австралиец проиграл шесть из восьми своих матчей. Общий баланс побед и поражений Томича в этом году составляет 10-19.
Томич не сможет напрямую попасть в основную сетку Australian Open, и руководство австралийской теннисной ассоциации пока не гарантировало ему wild card.
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25-летний австралиец Бернард Томич выступит на «Челленджере» в итальянской Андрии, который пройдет 20-26 ноября.
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