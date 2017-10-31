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«Цмоки-Минск»: «Студия Лебедева поверхностно подошла к рецензии лого. Неудивительно, учитывая что речь идет о российских специалистах»

01.11.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Цмоки-Минск» выступили с заявлением относительно публикаций в СМИ относительно мнения студии дизайна Артемия Лебедева по поводу логотипа клуба.

«В связи с публикацией на порталах «Прессбол» и Tribuna.com новостных материалов относительно заявления одной из российских арт-студий пресс-служба считает целесообразным выступить со следующим заявлением:

К рецензии студия подошла, мягко говоря, поверхностно. Что, в общем, неудивительно, учитывая что речь идет о российских специалистах. Абсолютно понятно, что их не интересовали детали и нюансы, которые заложены в нашем логотипе. В первую очередь, это понятие «Цмок».

Мы напоминаем, что Цмок – это один из древнейших образов в мифологии Беларуси. Подробнее о Цмоке можно прочитать здесь.

Мы понимаем, что формирование мнения об образе Цмока и смысле названия клуба является прямым следствием знания или незнания мифологии Беларуси. Нас мало волнует неосведомленность специалистов российской арт-студии, но вызывает недоумение позиция порталов «Прессбол» и Tribuna.com, которые публикациями подобных материалов фактически поддерживают выпады в адрес одного из ведущих спортивных клубов страны, основанных на незнании истории Беларуси», – говорится в сообщении клуба.

«Дракон должен быть боевым, а выглядит полудохлым». Как разносят новый лого «Цмокаў»

 
Теги: Минск
 
 
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