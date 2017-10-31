Александр Бразевич: «Для меня «Жальгирис» – серьезный вызов. Я не имею права на ошибку»

Главный тренер «Жальгириса» Александр Бразевич после победы над «Тракаем» (1:0) рассказал о своем назначении на пост рулевого литовского клуба.

– Был случай, когда я принимал команду, когда она вылетала из лиги. Тогда мне удалось сохранить ее прописку. Но «Жальгирис» – более тяжелый и серьезный вызов. Это команда с именем. Я здесь не имею права на ошибку. Я это ощущаю каждую минуту

– Что изменилось с вашим приходом. Что меняете?

– Это не я меняю. Это ситуация вынудили команду меняться. Играть, может, в более прагматичный футбол. В более мужской. Повторюсь, что я не имею права на ошибку, и каждый игрок не имеет права на ошибку в этой ситуации. Что-то изменить тяжело за неделю или даже за три. Но сейчас было важно изменить психологию. Было важно изменить какие-то простые игровые моменты. Все они связаны с отсутствием или наличием уверенности в собственных силах, – сказал Бразевич.

Ранее Бразевич работал в структуре БАТЭ. 24 октября было объявлено о назначении специалиста на пост главного тренера «Жальгириса». Тренер уже провел с командой два матча в чемпионате и одержал две победы: над «Атланасом» (3:0) и «Тракаем» (1:0).

В таблице «Жальрис» занимает второе место, набрав 64 очка. На первой строчке «Судува» – 65 баллов. До конца чемпионата осталось сыграть три тура.