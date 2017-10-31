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Дарья Домрачева присоединится к сборной Беларуси на заключительном этапе подготовки в Норвегии

01.11.2017 13:58 — Новости Спорта | БелТА  
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Дарья Домрачева присоединится к сборной Беларуси на заключительном этапе подготовки в Норвегии
Дарья Домрачева. Фото из архива

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева присоединится к сборной Беларуси по биатлону на заключительном этапе подготовки к сезону в норвежском Шушене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На данный момент трехкратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 завершает тренировки в Италии. Женская команда под руководством Федора Свободы попробовала свои силы в конце октября на первом снегу в финском Вуокатти, а последние дни провела в "Раубичах", биатлонистки прибудет в Шушен 4 ноября.

Мужская команда уже завершила занятия в Ханты-Мансийске, где находилась с 13 октября вместе со старшим тренером Василием Большаковым и старшим тренером по развитию вида спорта Юрием Альберсом, и переедет в Норвегию. Первые старты сезона для белорусских биатлонистов состоятся именно в Шушене, где 23 ноября пройдет первый этап Кубка IBU.

Кубок мира по биатлону сезона 2017/2018 стартует в шведском Эстерсунде 26 ноября. Главным стартом для стреляющих лыжников станут зимние Олимпийские игры, которые с 9 по 25 февраля 2018 года примет южнокорейский Пхенчхан.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева присоединится к сборной Беларуси по биатлону на заключительном этапе подготовки к сезону в норвежском Шушене,...

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