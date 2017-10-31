Иван Кульбаков: «Хочется стать первым белорусским вратарем в НХЛ»

Вратарь «Куад Сити Мэллардс» Иван Кульбаков рассказал о мечте сыграть за национальную сборную Беларуси и попробовать свои силы в .

– В конце декабря в Баффало стартует молодёжный чемпионат мира, в котором примут участие и наши ребята. Собираетесь следить за турниром?

– Конечно. Если будут выходные или матчи моей команды пройдут поблизости, то с радостью посещу игру сборной. Очень приятно, что парни прилетят в Северную Америку. У каждого из них будет возможность проявить себя и попасть на глаза местным скаутам. Всё-таки здесь отличная платформа для последующего развития. К сожалению, раскрываться хоккеистам в Беларуси гораздо сложнее.

– Некоторые болельщики и специалисты уже не стесняются говорить о вас, как о будущем голкипере национальной сборной. Вам не льстит такое внимание?

– Стараюсь не зацикливаться на подобных разговорах, так как они отвлекают от реальности. Я просто буду работать и развиваться, а там уже посмотрим, к чему приведут мои старания.

– Ну а сыграть на взрослом чемпионате мира мечты есть?

— Само собой. Для любого хоккеиста почетно представлять команду своей страны. Поэтому в любой момент готов приехать и сыграть за сборную Беларуси, если понадобится. е выступая за молодежку, я понял, какая это ответственность. Особенные ощущения, которые мало с чем сравнимы.

– За хоккейными событиями, которые происходят на родине следите?

– Безусловно. Я весь в хоккее. (Смеется.) НХЛ, , чемпионат Беларуси и так далее. Порой не за всем успеваю, но, по крайней мере, стараюсь не упускать ничего интересного.

– Какие цели ставите перед собой на ближайшее будущее?

– Изо всех сил буду стараться закрепиться в Северной Америке. Хочется стать первым белорусским голкипером в НХЛ. Пора уже доказать, что и в нашей стране хватает хоккеистов, которым по силам добиваться высоких целей, – сказал Кульбаков.