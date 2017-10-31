Известный белорусский биатлонист Олег Рыженков работает тренером в сборной Литвы

Известный белорусский биатлонист Олег Рыженков, который завершил активную спортивную карьеру в 2006 году, рассказал о том, что работает в сборной Литвы.

– Мы привезли две литовские команды – «А» и «Б», я руковожу второй сборной вместе с местным специалистом Бучалисом. По существу, работаем сообща, вникаем в дела обеих дружин. Здесь, в «Раубичах», провели сбор и проверили осенние возможности ребят в открытом чемпионате Беларуси. Надо сказать, наши подопечные держались достойно, Линас Банис трижды поднимался на разные ступеньки пьедестала. Анна Есипёнок и Максим Фомин также попали в призеры. Совсем не плохо!

– Когда возникло решение перебраться в соседнюю страну?

– У меня заканчивался контракт с Белорусской федерацией биатлона, и надо было думать о новом месте работы. Друзья из Литвы, узнав о том, что я абсолютно свободен, предложили переехать к ним. Местная федерация собирается поднять сборную из низов, надеется, что лидеры достойно выступят на зимних Олимпийских играх. Конечно, достичь высот Альгиса Шалны, который в составе советского эстафетного квартета дважды выигрывал золотые медали чемпионатов мира и стал победителем Олимпиады-84 в Сараево, сложно. Но сейчас литовцы многое делают для того, чтобы подтянуть резерв, сделать его конкурентоспособным.

– При подписании контракта, какие условия выставили конкретно вам?

– Глобальных задач передо мной не ставили. Реально оценивая нынешний уровень «сборников», которые звезд с неба не хватают, предложили подвести их к сезону в боевом состоянии. Подготовить так, чтобы чувствовалась динамика их роста, чтобы молодежь окрепла, поучаствовала в соревнованиях, получила турнирный опыт. В будущем зимнем сезоне моя команда в основном нацелена на этапы второго по значимости Кубка IBU. Задача у более старших (одному из них уже 28 лет), которые тоже под моим началом, – выполнить квоты для попадания на этапы главного Кубка мира. У команды «А», олимпийский допуск у которой – двое мужчин и две женщины, задача в хорошей форме подойти к зимним Играм в Южной Корее, – сказал Рыженков.