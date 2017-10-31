ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зуб о том, что БАТЭ могут вернуть три очка: «Последняя игра сезона покажет таблицу и позиции БАТЭ, «Динамо» и «Шахтера»

01.11.2017 14:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Шахтера» Марек Зуб поделился мнением о расстановке сил в турнирной таблице чемпионата Беларуси в концовке сезона.

– Мы идем на первой позиции. Стараемся выдержать до конца сезона на этом месте. Но смотрим на следующий матч.

– Держите в уме, что БАТЭ могут вернуть очки после апелляции по «делу Веремко»? Может, держите руку на пульсе?

– Скажу так: до конца не знаю вашей страны и всех решений, которые проходят не на поле, а где-то в кабинетах. Если еще что-то поменяется, то мы ничего изменить. Но в наших руках последние три игры и три победы. Еще раз повторяю, что последняя игра покажет таблицу и позиции таких команд как БАТЭ, «Динамо» и «Шахтер», – сказал Зуб в эфире программы «Спорт кадр».

Журналист «Беларусь 5» Табула: «Вероятность, что БАТЭ вернут 3 очка, приближается к 100 процентам»

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Шахтера» Марек Зуб поделился мнением о расстановке сил в турнирной таблице чемпионата Беларуси в концовке сезона.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Известный белорусский биатлонист Олег Рыженков работает тренером в сборной Литвы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика