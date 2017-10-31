Зуб о том, что БАТЭ могут вернуть три очка: «Последняя игра сезона покажет таблицу и позиции БАТЭ, «Динамо» и «Шахтера»

Главный тренер «Шахтера» Марек Зуб поделился мнением о расстановке сил в турнирной таблице чемпионата Беларуси в концовке сезона.

– Мы идем на первой позиции. Стараемся выдержать до конца сезона на этом месте. Но смотрим на следующий матч.

– Держите в уме, что БАТЭ могут вернуть очки после апелляции по «делу Веремко»? Может, держите руку на пульсе?

– Скажу так: до конца не знаю вашей страны и всех решений, которые проходят не на поле, а где-то в кабинетах. Если еще что-то поменяется, то мы ничего изменить. Но в наших руках последние три игры и три победы. Еще раз повторяю, что последняя игра покажет таблицу и позиции таких команд как БАТЭ, «Динамо» и «Шахтер», – сказал Зуб в эфире программы «Спорт кадр».

Журналист «Беларусь 5» Табула: «Вероятность, что БАТЭ вернут 3 очка, приближается к 100 процентам»