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Зуб о том, что БАТЭ могут вернуть три очка: «Последняя игра сезона покажет таблицу и позиции БАТЭ, «Динамо» и «Шахтера»
01.11.2017 14:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Марек Зуб поделился мнением о расстановке сил в турнирной таблице чемпионата Беларуси в концовке сезона.
– Мы идем на первой позиции. Стараемся выдержать до конца сезона на этом месте. Но смотрим на следующий матч.
– Держите в уме, что БАТЭ могут вернуть очки после апелляции по «делу Веремко»? Может, держите руку на пульсе?
– Скажу так: до конца не знаю вашей страны и всех решений, которые проходят не на поле, а где-то в кабинетах. Если еще что-то поменяется, то мы ничего изменить. Но в наших руках последние три игры и три победы. Еще раз повторяю, что последняя игра покажет таблицу и позиции таких команд как БАТЭ, «Динамо» и «Шахтер», – сказал Зуб в эфире программы «Спорт кадр».
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Зуб о том, что БАТЭ могут вернуть три очка: «Последняя игра сезона покажет таблицу и позиции БАТЭ, «Динамо» и «Шахтера»
Главный тренер «Шахтера» Марек Зуб поделился мнением о расстановке сил в турнирной таблице чемпионата Беларуси в концовке сезона.
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