Виталий Родионов: «Не соглашусь, что БАТЭ в какой-то степени провалил сезон. Наши конкуренты навязывают нам борьбу за медали»

Форвард БАТЭ Виталий Родионов поделился мнением об интриге в чемпионате Беларуси в концовке сезона.

– Почему БАТЭ не так силен был в этом году?

– Не соглашусь, что мы в какой-то степени провалили сезон. В первую очередь связывают с тем, что наши конкуренты более уверенно провели этот сезон. Они действительно навязывают борьбу за медали. Это основная причина, почему мы видим такую схватку трех команд, – сказал Родионов в эфире «Беларусь 5».

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