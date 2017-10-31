ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виталий Родионов: «Не соглашусь, что БАТЭ в какой-то степени провалил сезон. Наши конкуренты навязывают нам борьбу за медали»

01.11.2017 14:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Форвард БАТЭ Виталий Родионов поделился мнением об интриге в чемпионате Беларуси в концовке сезона.

– Почему БАТЭ не так силен был в этом году?

– Не соглашусь, что мы в какой-то степени провалили сезон. В первую очередь связывают с тем, что наши конкуренты более уверенно провели этот сезон. Они действительно навязывают борьбу за медали. Это основная причина, почему мы видим такую схватку трех команд, – сказал Родионов в эфире «Беларусь 5».

Таблица высшей лиги

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард БАТЭ Виталий Родионов поделился мнением об интриге в чемпионате Беларуси в концовке сезона.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Родионов о невызове в сборную: «Все зависит от моей игры, которая далека от идеала. Нет никаких детских обид»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика