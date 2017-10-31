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Виталий Родионов: «Не соглашусь, что БАТЭ в какой-то степени провалил сезон. Наши конкуренты навязывают нам борьбу за медали»
01.11.2017 14:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард БАТЭ Виталий Родионов поделился мнением об интриге в чемпионате Беларуси в концовке сезона.
– Почему БАТЭ не так силен был в этом году?
– Не соглашусь, что мы в какой-то степени провалили сезон. В первую очередь связывают с тем, что наши конкуренты более уверенно провели этот сезон. Они действительно навязывают борьбу за медали. Это основная причина, почему мы видим такую схватку трех команд, – сказал Родионов в эфире «Беларусь 5».
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Виталий Родионов: «Не соглашусь, что БАТЭ в какой-то степени провалил сезон. Наши конкуренты навязывают нам борьбу за медали»
Форвард БАТЭ Виталий Родионов поделился мнением об интриге в чемпионате Беларуси в концовке сезона.
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