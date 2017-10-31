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Родионов о невызове в сборную: «Все зависит от моей игры, которая далека от идеала. Нет никаких детских обид»
01.11.2017 14:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард БАТЭ Виталий Родионов ответил на вопрос о том, вернется ли он в национальную команду.
– Есть какой-то шанс, что вы в сборную вернетесь?
– В большей степени, наверное, это зависит от меня и от демонстрируемой мной игры. Наверное, на сегодняшний день она далека от идеала. В первую очередь это касается моей статистики. Никогда у меня не было каких-то детских обид или чего-то еще. В сборную всегда вызывались и вызываются сильнейшие игроки. Если вызовут и представится такая возможность, то я, конечно, появляюсь в рядах национальной команды, – сказал Родионов в эфире программы «Спорт кадр».
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Родионов о невызове в сборную: «Все зависит от моей игры, которая далека от идеала. Нет никаких детских обид»
Форвард БАТЭ Виталий Родионов ответил на вопрос о том, вернется ли он в национальную команду.
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