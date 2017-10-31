Родионов о невызове в сборную: «Все зависит от моей игры, которая далека от идеала. Нет никаких детских обид»

Форвард БАТЭ Виталий Родионов ответил на вопрос о том, вернется ли он в национальную команду.

– Есть какой-то шанс, что вы в сборную вернетесь?

– В большей степени, наверное, это зависит от меня и от демонстрируемой мной игры. Наверное, на сегодняшний день она далека от идеала. В первую очередь это касается моей статистики. Никогда у меня не было каких-то детских обид или чего-то еще. В сборную всегда вызывались и вызываются сильнейшие игроки. Если вызовут и представится такая возможность, то я, конечно, появляюсь в рядах национальной команды, – сказал Родионов в эфире программы «Спорт кадр».