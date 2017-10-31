ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Родионов о невызове в сборную: «Все зависит от моей игры, которая далека от идеала. Нет никаких детских обид»

01.11.2017 14:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Форвард БАТЭ Виталий Родионов ответил на вопрос о том, вернется ли он в национальную команду.

– Есть какой-то шанс, что вы в сборную вернетесь?

– В большей степени, наверное, это зависит от меня и от демонстрируемой мной игры. Наверное, на сегодняшний день она далека от идеала. В первую очередь это касается моей статистики. Никогда у меня не было каких-то детских обид или чего-то еще. В сборную всегда вызывались и вызываются сильнейшие игроки.  Если вызовут и представится такая возможность, то я, конечно, появляюсь в рядах национальной команды, – сказал Родионов в эфире программы «Спорт кадр».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард БАТЭ Виталий Родионов ответил на вопрос о том, вернется ли он в национальную команду.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Зуб о том, что БАТЭ могут вернуть три очка: «Последняя игра сезона покажет таблицу и позиции БАТЭ, «Динамо» и «Шахтера»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика