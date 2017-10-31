ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Цмокi" усомнились в компетентности специалистов студии Лебедева

01.11.2017 15:07 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" ответил на критику своего логотипа российской студией дизайна Артемия Лебедева, сообщает Sputnik.

После проведенного ребрендинга в сентябре "Цмокі" представили новый логотип. В конце октября арт-директор российской cтудии дизайна Артемия Лебедева Людвиг Быстроновский подверг критике эмблему клуба, заявив, что "дракон должен быть боевым, а выглядит полудохлым пораженцем со взглядом, обращенным внутрь". В ответ пресс-служба баскетбольного клуба выступила с официальным заявлением.

"К рецензии студия подошла, мягко говоря, поверхностно. Что, в общем, неудивительно, учитывая что речь идет о российских специалистах. Абсолютно понятно, что их не интересовали детали и нюансы, которые заложены в нашем логотипе. В первую очередь, это понятие "Цмок", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба.

В пресс-службе напомнили, что "Цмок — это один из древнейших образов в мифологии Беларуси".

"Мы понимаем, что формирование мнения об образе Цмока и смысле названия клуба является прямым следствием знания или незнания мифологии Беларуси", — добавили в клубе.

Там же подчеркнули, что их мало волнует неосведомленность специалистов российской арт-студии. "Но вызывает недоумение позиция порталов "Прессбол" и Tribuna.com, которые публикациями подобных материалов фактически поддерживают выпады в адрес одного из ведущих спортивных клубов страны, основанных на незнании истории Беларуси", — заключили в клубе.

В настоящее время "Цмокi" в Единой лиге ВТБ занимают седьмое место, одержав две победы и потерпев два поражения. Следующий матч в Лиге минчане проведут против "УНИКСа" 5 ноября дома.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-служба столичного клуба выразила недоумение позицией некоторых белорусских спортивных СМИ, которые опубликовали "выпады" российских дизайнеров.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Виталий Родионов: «Не соглашусь, что БАТЭ в какой-то степени провалил сезон. Наши конкуренты навязывают нам борьбу за медали»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика