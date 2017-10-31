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"Цмокi" усомнились в компетентности специалистов студии Лебедева
01.11.2017 15:07 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" ответил на критику своего логотипа российской студией дизайна Артемия Лебедева, сообщает Sputnik.
После проведенного ребрендинга в сентябре "Цмокі" представили новый логотип. В конце октября арт-директор российской cтудии дизайна Артемия Лебедева Людвиг Быстроновский подверг критике эмблему клуба, заявив, что "дракон должен быть боевым, а выглядит полудохлым пораженцем со взглядом, обращенным внутрь". В ответ пресс-служба баскетбольного клуба выступила с официальным заявлением.
"К рецензии студия подошла, мягко говоря, поверхностно. Что, в общем, неудивительно, учитывая что речь идет о российских специалистах. Абсолютно понятно, что их не интересовали детали и нюансы, которые заложены в нашем логотипе. В первую очередь, это понятие "Цмок", — говорится в сообщении, опубликованном на
В пресс-службе напомнили, что "Цмок — это один из древнейших образов в мифологии Беларуси".
"Мы понимаем, что формирование мнения об образе Цмока и смысле названия клуба является прямым следствием знания или незнания мифологии Беларуси", — добавили в клубе.
Там же подчеркнули, что их мало волнует неосведомленность специалистов российской арт-студии. "Но вызывает недоумение позиция порталов "Прессбол" и Tribuna.com, которые публикациями подобных материалов фактически поддерживают выпады в адрес одного из ведущих спортивных клубов страны, основанных на незнании истории Беларуси", — заключили в клубе.
В настоящее время "Цмокi" в Единой лиге ВТБ занимают седьмое место, одержав две победы и потерпев два поражения. Следующий матч в Лиге минчане проведут против "УНИКСа" 5 ноября дома.
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Пресс-служба столичного клуба выразила недоумение позицией некоторых белорусских спортивных СМИ, которые опубликовали "выпады" российских дизайнеров.
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