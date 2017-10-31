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Виталий Родионов: «БАТЭ надоел? Наверное, соглашусь. Но это не отменяет того, чтобы бороться честно»

01.11.2017 15:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард БАТЭ Виталий Родионов ответил на вопрос о том, не считает ли он, что клуб надоел.

– Вы чувствуете, что БАТЭ уже немного надоел своими победами внутри Беларуси?

– То, что мы всем надоели, наверное, соглашусь. Но это не отменяет того, чтобы бороться честно, – сказал Родионов в эфире «Беларусь 5».

Напомним, до конца чемпионата осталось сыграть три тура. БАТЭ было засчитано техническое поражение в игре со «Слуцком» из-за неправомерной заявки вратаря Сергея Веремко. Борисовчане подали апелляцию на это решение. Ранее несколько источников сообщили о том, что борисовчанам, скорее всего, вернут три очка.

В турнирной таблице на данный момент лидирует «Шахтер» – 62 очка. На второй строчке минское «Динамо» – 59 баллов, а на третьей позиции БАТЭ – 58.

 
 
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Форвард БАТЭ Виталий Родионов ответил на вопрос о том, не считает ли он, что клуб надоел.

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