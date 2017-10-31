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Тина Канделаки: «Мы создали общедоступный канал, который показывает только спорт 24 часа в сутки и 7 дней в неделю»
01.11.2017 16:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный продюсер «Матч ТВ»
«Сегодня федеральному спортивному телеканалу
Сейчас я уже могу сказать: наша команда сумела справиться с одним из самых сложных вызовов на телевидении – создать общедоступный спортивный канал, ориентированный на интерес массового российского зрителя, который 24 часа в сутки и 7 дней в неделю показывает только спорт.
Спасибо всей нашей большой команде, которая шаг за шагом выполняет задачу по привлечению к телеэкранам российских мужчин старше 18 лет и увеличению ими доли телесмотрения!
Молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, которые давно отправили телевизор на пенсию, удалось привлечь киберспортивными трансляциями, «Культ турой», футбольным реалити-шоу и выходками двух хулиганов спортивной журналистики Савина и Егорова в их «Нефутбольной стране».
Новые звезды спортивного ТВ:
«Бой в большом городе» вызвал град из 100 000 заявок сразу после первого сезона – наш подход к боям сделал из этого вида спортивного контента шоу, которое хочется смотреть и обсуждать. Студии, гости, аналитика во время Евро-2016, Олимпиады-2016, Кубка конфедераций, чемпионатов мира и многих других спортивных турниров – эти форматы показали всей стране, что мы можем говорить о спорте современным языком, который понимают молодые.
Наш канал уверенно сотрудничает с ведущими мировыми телевизионными мейджорами: с бразильским Globo Rede, японским Fuji TV, китайским CCTV5, немецким ZDF и другими.
Это мы первыми рассказали, что наши спортсмены поедут в Рио, и сделали все для того, чтобы наша сборная чувствовала поддержку всей страны каждую минуту.
Хабиб Нурмагомедов и его первый стрим, Федор Емельяненко и каждый его шаг перед важным боем, «Кубок войны и мира», фильм о Владиславе Третьяке, фильм об Александре Карелине и фильм об Алине Кабаевой. Наша одержимость довела нас до Мэйвезера с МакГрегором, интервью с которым впервые вышло именно у нас. Зрители хотят видеть своих кумиров и наблюдать за ними не только на ринге, льду или футбольном поле – они хотят знать своих героев и видеть, как они живут.
Мы начали с нуля и за эти два года прошли немало, но цифры – вещь упрямая. Они растут, зрители выбирают наш контент, а мы понимаем, что выбрали нелегкий, но правильный путь.
Мы вместе с вами, нашими зрителями, добиваемся новых целей каждый день. И это далеко не предел наших с вами возможностей. Мы можем и будем делать гораздо больше. Потому что #знайнаших и потому что все только начинается», – написала Канделаки в своем telegram-канале.
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Тина Канделаки: «Мы создали общедоступный канал, который показывает только спорт 24 часа в сутки и 7 дней в неделю»
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки подвела итоги двухлетней работы телеканала.
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