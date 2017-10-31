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Сайт БГТРК покажет матч «Альба» – «Цмокi» в прямом эфире
01.11.2017 16:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Телеканалом «Беларусь 5» достигнута договоренность о показе матча группового этапа Кубка ФИБА между венгерским клубом «Альба» и столичными «Цмокамi».
Игру в прямом эфире можно будет увидеть сегодня на главной странице сайта Белтелерадиокомпании — www.tvr.by.
Начало в 19.55. Комментаторы встречи — Дмитрий Герчиков и Алексей Пынтиков.
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Телеканалом «Беларусь 5» достигнута договоренность о показе матча группового этапа Кубка ФИБА между венгерским клубом «Альба» и столичными «Цмокамi».
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