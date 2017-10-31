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Gracenote: Единственную бронзовую медаль для Беларуси на Олимпиаде в Пхенчхане выиграет Кушнир

01.11.2017 16:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Компания Gracenote опубликовала виртуальную медальную таблицу Пхенчхана-2018.

Таблица основана на результатах спортсменов за последние годы, включая Сочи-2014.

Прогнозируется, что в медальном зачете победит Германия (35 медалей), Норвегия – 2-я (32), США – 3-и (29), Беларусь выиграет 1 бронзовую медаль и станет 27-й в общем зачете. Единственную медаль для Беларуси выиграет фристайлист Антон Кушнир.

Больше всего медалей на Играх по прогнозу возьмут немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер (5 золотых, 1 серебряная, 0 бронзовых), французский биатлонист Мартен Фуркад (4-1-0), норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю (3-1-0), австрийский горнолыжник Марсель Хиршер (3-0-0), голландский конькобежец Свен Крамер (3-0-0) и американская конькобежка Хизер Бергсма (2-0-1).

 

 
 
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Компания Gracenote опубликовала виртуальную медальную таблицу Пхенчхана-2018.

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