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КХЛ. Показатель полезности Лингле «-10». Он худший в минском «Динамо»
01.11.2017 17:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо» Чарльз Лингле является худшим игроком команды по «+/-». Показатель полезности Лингле «-10». В тройку худших также входят форварды Евгений Ковыршин «-8» и Александр Павлович «-5».
Лучшими по этому показателю в «Динамо» являются защитник Дмитрий Знахаренко «+4», нападающие Артем Волков «+2» и Сергей Дрозд «+2».
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Нападающий минского «Динамо» Чарльз Лингле является худшим игроком команды по «+/-».
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