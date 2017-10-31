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КХЛ. Показатель полезности Лингле «-10». Он худший в минском «Динамо»

01.11.2017 17:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий минского «Динамо» Чарльз Лингле является худшим игроком команды по «+/-». Показатель полезности Лингле «-10». В тройку худших также входят форварды Евгений Ковыршин «-8» и Александр Павлович «-5».

Лучшими по этому показателю в «Динамо» являются защитник Дмитрий Знахаренко «+4», нападающие Артем Волков «+2» и Сергей Дрозд «+2».

Статистика минского «Динамо»

 
 
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Нападающий минского «Динамо» Чарльз Лингле является худшим игроком команды по «+/-».

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