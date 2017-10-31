ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Париж (АТР). Надаль играет с Чоном, Тим вышел в третий круг, Саша Зверев выбыл

01.11.2017 16:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

После поражения во втором круге турнира в Париже Сэм Куэрри выпал из борьбы за итоговый турнир АТР.

Целиком сетка тут.

Rolex Paris Masters

Париж, Франция

30 октября – 5 ноября 2017

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 4 507 375 евро

Крытые корты, хард

Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания)  Хен Чон (Южная Корея)
7:51:1
Дата проведения
1 ноября, 15.40
Онлайн матча

 

Пабло Куэвас (Уругвай)  Альберт Рамос-Винолас (Испания)
6:77:66:2
Дата проведения
1 ноября, 13.55
Онлайн матча

 

Филип Краинович (Сербия)  Сэм Куэрри (США)
6:46:4
Дата проведения
31 октября, 18.51
Онлайн матча

 

Николя Маю (Франция)  Пабло Каррено-Буста (Испания)
6:46:1
Дата проведения
31 октября, 20.45
Онлайн матча

 

Робин Хаасе (Голландия)  Александр Зверев (Германия)
3:66:26:2
Дата проведения
1 ноября, 12.10
Онлайн матча

 

Жоао Соуза (Португалия)  Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)
Дата проведения
1 ноября, 17.00
Онлайн матча

 

Джон Изнер (США)  Диего Себастьян Шварцман (Аргентина)
7:66:76:3
Дата проведения
1 ноября, 12.10
Онлайн матча

 

Ришар Гаске (Франция)  Григор Димитров (Болгария)
Дата проведения
1 ноября, 20.30
Онлайн матча

 

Давид Гоффен (Бельгия)  Адриан Маннарино (Франция)
Дата проведения
1 ноября, 22.00
Онлайн матча

 

Жюльен Беннето (Франция)  Жо-Вильфред Тсонга (Франция)
Дата проведения
1 ноября, 17.00
Онлайн матча

 

Роберто Баутиста-Агут (Испания)  Жереми Шарди (Франция)
Дата проведения
1 ноября, 19.30
Онлайн матча

 

Борна Чорич (Хорватия)  Марин Чилич (Хорватия)
Дата проведения
1 ноября, 18.00
Онлайн матча

 

Доминик Тим (Австрия)  Питер Гойовчик (Германия)
6:46:76:4
Дата проведения
31 октября, 22.34
Онлайн матча

 

Кевин Андерсон (ЮАР)  Фернандо Вердаско (Испания)
7:54:61:0
Дата проведения
1 ноября, 15.10
Онлайн матча

 

Джек Сок (США)  Кайл Эдмунд (Великобритания)
Дата проведения
1 ноября, 18.15
Онлайн матча

 

Люка Пуй (Франция)  Фелисиано Лопес (Испания)
6:36:4
Дата проведения
1 ноября, 14.10
Онлайн матча

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После поражения во втором круге турнира в Париже Сэм Куэрри выпал из борьбы за итоговый турнир АТР.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Осипков, Чайка, Плэтт, Дрозд вызваны в сборную Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика