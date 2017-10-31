|
Париж (АТР). Надаль играет с Чоном, Тим вышел в третий круг, Саша Зверев выбыл
01.11.2017 16:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
После поражения во втором круге турнира в Париже Сэм Куэрри выпал из борьбы за итоговый турнир АТР.
Целиком сетка
Rolex Paris Masters
Париж, Франция
30 октября – 5 ноября 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 4 507 375 евро
Крытые корты, хард
Первый круг
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После поражения во втором круге турнира в Париже Сэм Куэрри выпал из борьбы за итоговый турнир АТР.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии