«Беларусь 5» покажет 5 матчей 28-го тура чемпионата Беларуси в прямом эфире

Телеканала «Беларусь 5» покажет пять матчей 28-го тура чемпионата Беларуси в прямом эфире.

В пятницу будут показаны матчи «Витебск» – «Ислочь» и «Днепр» – «Славия», в субботу – «Нафтан» – «Шахтер», в воскресенье «Динамо» Минск – «Слуцк» и в понедельник – «Торедо-БелАЗ» – БАТЭ.

Отметим, что ранее никогда пять матчей тура из восьми телеканал не транслировал.