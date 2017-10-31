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«Беларусь 5» покажет 5 матчей 28-го тура чемпионата Беларуси в прямом эфире
01.11.2017 18:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Телеканала «Беларусь 5» покажет пять матчей 28-го тура чемпионата Беларуси в прямом эфире.
В пятницу будут показаны матчи «Витебск» – «Ислочь» и «Днепр» – «Славия», в субботу – «Нафтан» – «Шахтер», в воскресенье «Динамо» Минск – «Слуцк» и в понедельник – «Торедо-БелАЗ» – БАТЭ.
Отметим, что ранее никогда пять матчей тура из восьми телеканал не транслировал.
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Телеканала «Беларусь 5» покажет пять матчей 28-го тура чемпионата Беларуси в прямом эфире.
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