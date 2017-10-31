Надаль закончит сезон первой ракеткой мира

Испанец Рафаэль Надаль, во втором круге «Мастерса» в Париже обыгравший корейца Хена Чона со счетом 7:5, 6:3, обеспечил себе первую строчку рейтинга АТР по итогам сезона.

Надаль закончит год первой ракеткой мира в четвертый раз в карьере – ранее ему удавалось сделать это в 2008, 2010 и 2013 годах. По этому показателю он сравняется с Новаком Джоковичем, Иваном Лендлом и Джоном Макинроем. Обходят его только Роджер Федерер, Джимми Коннорс (по пять раз) и Пит Сампрас (шесть раз).