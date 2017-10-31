ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Надаль закончит сезон первой ракеткой мира

01.11.2017 18:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Испанец Рафаэль Надаль, во втором круге «Мастерса» в Париже обыгравший корейца Хена Чона со счетом 7:5, 6:3, обеспечил себе первую строчку рейтинга АТР по итогам сезона.

Надаль закончит год первой ракеткой мира в четвертый раз в карьере – ранее ему удавалось сделать это в 2008, 2010 и 2013 годах. По этому показателю он сравняется с Новаком Джоковичем, Иваном Лендлом и Джоном Макинроем. Обходят его только Роджер Федерер, Джимми Коннорс (по пять раз) и Пит Сампрас (шесть раз).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Испанец Рафаэль Надаль, во втором круге «Мастерса» в Париже обыгравший корейца Хена Чона со счетом 7:5, 6:3, обеспечил себе первую строчку рейтинга АТР по итогам...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Беларусь 5» покажет 5 матчей 28-го тура чемпионата Беларуси в прямом эфире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика