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Соболенко и Саснович вошли в состав сборной Беларуси на финал Кубка федерации, Азаренко – вне состава
01.11.2017 18:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен состав сборной Беларуси на финальный матч Кубка федерации.
В состав на матч против США вошли:
Арина Соболенко (одиночный разряд: 78 WTA, парный разряд: 442 WTA)
Александра Саснович (одиночный разряд: 87 WTA, парный разряд: – WTA)
Вера Лапко (одиночный разряд: 130 WTA, парный разряд: 103 WTA)
Лидия Морозова (1992, одиночный разряд: 477 WTA, парный разряд: 69 WTA)
капитан команды – Эдуард Дубров.
Матч состоится 11-12 ноября на «Чижовка-Арене».
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Соболенко и Саснович вошли в состав сборной Беларуси на финал Кубка федерации, Азаренко – вне состава
Стал известен состав сборной Беларуси на финальный матч Кубка федерации.
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