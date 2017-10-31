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Соболенко и Саснович вошли в состав сборной Беларуси на финал Кубка федерации, Азаренко – вне состава

01.11.2017 18:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стал известен состав сборной Беларуси на финальный матч Кубка федерации.

В состав на матч против США вошли:

Арина Соболенко (одиночный разряд: 78 WTA, парный разряд: 442 WTA)

Александра Саснович (одиночный разряд: 87 WTA, парный разряд: – WTA)

Вера Лапко (одиночный разряд: 130 WTA, парный разряд: 103 WTA)

Лидия Морозова (1992, одиночный разряд: 477 WTA, парный разряд: 69 WTA)

капитан команды – Эдуард Дубров.

Матч состоится 11-12 ноября на «Чижовка-Арене».

Вандевей, Стивенс вошли в состав сборной США на финальный матч Кубка федерации 

 
 
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Стал известен состав сборной Беларуси на финальный матч Кубка федерации.

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Вандевей, Стивенс вошли в состав сборной США на финальный матч Кубка федерации
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