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Вандевей, Стивенс вошли в состав сборной США на финальный матч Кубка федерации

01.11.2017 18:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан женской сборной США по теннису Кэти Риналди объявила состав, который полетит в Беларусь на финальный матч Кубка федерации, который пройдет на «Чижовка-Арене» 11-12 ноября.

В состав сборной США вошли:

1. Коко Вандевей (06.12.1991, одиночный разряд — 12 WTA, парный разряд — 64 WTA)

2. Слоун Стивенс (20.03.1993, одиночный разряд — 13 WTA, парный разряд — 165 WTA)

3. Шелби Роджерс (13.10.1992, одиночный разряд — 59 WTA, парный разряд — 244 WTA)

4. Элисон Риске (03.07.1990, одиночный разряд — 70 WTA, парный разряд — 121 WTA)

Соболенко и Саснович вошли в состав сборной Беларуси на финал Кубка федерации, Азаренко – вне состава

 
 
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Капитан женской сборной США по теннису Кэти Риналди объявила состав, который полетит в Беларусь на финальный матч Кубка федерации, который пройдет на...

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