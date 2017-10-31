БФБ отправила Веремеенко и Левченко официальные приглашения в сборную Беларуси на матчи квалификации Евро-2019

В русле омоложения и привлечения в национальную команду перспективных спортсменок Наталия Трофимова пригласила на сбор игроков из чемпионата страны.

Совсем скоро стартует квалификационный турнир к чемпионату Европы-2019. 11 ноября в Валбжихе сборная Беларуси встретится с командой Польши, а уже 15 ноября на паркете столичного Дворца спорта белорускам предстоит помериться силами с эстонками.

Многолетние лидеры и основные игроки прибудут в расположение команды 6 октября. Официальные приглашения на сбор БФБ уже отправила спортсменкам, выступающим в зарубежных клубах: Анастасии Веремеенко, Елене Левченко, Екатерине Снытиной, Татьяне Лихтарович, Марии Филончик, Марине Иващенко, Марии Поповой, Юлии Рытиковой.

Тем временем в Раубичах игроки из белорусского чемпионата уже начали подготовку к официальным матчам. Сегодня, 1 ноября, девушки провели тренировку на базе Дома гребли, где попробовали свои силы в циклическом виде спорта, способствующем повышению уровня выносливости.

Состав участников УТС в Раубичах с 30 октября по 6 ноября:

Цмокi-Мiнск: Анастасия Сущик, Екатерина Рыбалко, Александра Шевченко, Евгения Степанова.

Олимпия: Арина Мосько, Юлия Рукша, Дарья Магаляс.

Горизонт: Алена Голубева, Анна Брич, Наталья Горбачёва, Дарья Семилетникова, Екатерина Ялчик, Александра Шумейко.