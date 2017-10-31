Результаты российских лыжников Легкова и Белова на Играх-2014 в Сочи аннулированы. Долидович перемемтится на 4-е место

Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда опубликовала первые выводы по делу российский лыжников.

Александр Легков и Евгений Белов признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Оба спортсмена отстранены от участия в Олимпийских играх-2018.

Кроме того, решено, что будут аннулированы результаты Легкова и Белова на Играх-2014 в Сочи.

Напомним, Легков выиграл золото на дистанции 50 км свободным стилем. Белорус Сергей Долидович в той гонке стал 5-м. Таким образом золотая медаль Сочи-2014 перейдет россиянину Максиму Вылегжанину. Долидович переместится на 4-е место.